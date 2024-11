Nuovo contratto per il pubblico impiego: smart working e aumento del 6% degli stipendi medi

(Teleborsa) - Dopo, arriva l’intesa sul contratto 2022-24 per circa 194mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, come Inps e Inail. L’accordo prevede un, con arretrati di circa 850 euro per il periodo non coperto. Viene introdotta anche unacon ilper le giornate di lavoro agile. A livello di progressioni professionali,anche senza i titoli di studio previsti dal nuovo ordinamento.Particolare attenzione viene dedicata aio che, e. La bozza di contratto specifica che per queste categorie e per altre casistiche individuate in sede di contrattazione integrativa sarà possibilerispetto a quanto previsto per il resto del personale.La, firmata da Cisl-Fp e alcuni sindacati autonomi, attende oraResta invece l'opposizione di CGIL e UIL, che hanno indetto uno sciopero generale contro la manovra per il 29 novembre, criticando l’accordo e chiedendo un referendum tra i lavoratori.I fondi per questo rinnovo sono stati stanziati in larga parte nella legge di bilancio precedente, mentre la nuova manovra finanzia già le prossime due tornate contrattuali. Tra le novità, l, mantenendo però inalterate le 36 ore settimanali.