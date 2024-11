Valtecne, ricavi 9 mesi stabili a 24 milioni di euro. Continua focus su Medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso idel 2024 conpari a 24 milioni di euro, in crescita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari a 23,8 milioni).La Business linesegna un +17,9% a 16,6 milioni di euro, mentre la Business lineun -24,5% a 7,4 milioni di euro."I risultati registrati nei primi nove mesi del 2024focalizzata sul settore medicale, che ha continuato a crescere in modo solido e costante, con un aumento del +17,9% - ha commentato l'- Questo trend positivo ha permesso alla business line medicale di rappresentare oggi quasi il 70% del nostro fatturato complessivo. Continuiamo a rafforzare la nostra presenza in questo mercato, adottando un approccio mirato e selettivo, mentre ottimizziamo la gestione nel settore industriale, che continua a risentire delle difficoltà legate al contesto macroeconomico europeo".