Zurich, premi lordi in aumento del 4% nei primi nove mesi

Zurich

(Teleborsa) -, importante compagnia assicuratrice svizzera, ha comunicato che nei primi nove mesi del 2024 isono cresciuti del 6%. Isono aumentati del 4%, sostenuti da aumenti tariffari del 5%.Il ramoha continuato a registrare una forte crescita della raccolta e del new business, trainata dalle unit-linked e da vendite del ramo protection particolarmente sostenute in Giappone, Regno Unito e America Latina.(FMS) ha registrato una crescita del 6% dei ricavi da commissioni sottostanti.Posizione patrimoniale molto solida, con un coefficiente(SST) pari al 224% al 30 settembre 2024."I risultati dei nove mesi confermano il continuo forte slancio di tutti i rami di business di Zurich - ha commentato la- Nel ramo Danni, i margini nel Commercial Insurance continuano a essere favorevoli e la performance nel Retail sta migliorando. Siamo sulla strada giusta per raggiungere tutti gli attuali obiettivi e non vediamo l'ora di presentare il nuovo piano per i prossimi tre anni in occasione dell'Investor Day del 21 novembre".