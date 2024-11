Acinque, CdA approva piano al 2029. Pay out medio di oltre il 90%

Acinque

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, utility quotata su Euronext Milan, ha, che conferma la volontà di porsi come punto di riferimento per i territori in cui opera per la gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche, a beneficio delle comunità locali.Previsticomplessivi pari a 333 milioni di euro, di cui 63% ammissibili alla tassonomia e finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine per i territori nei quali il Gruppo opera. Il valore dei progetti correlati a specifici obiettivi per lo sviluppo sostenibile è pari a 257 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro di investimenti riferiti al Gruppo (circa il 66% del totale previsto a Piano) e 37 milioni di euro connessi a interventi di efficientamento e riqualificazione energetica presso terzi.Nel quinquennio 2025-2029 resta costante l'attenzione sul mantenimento dell'equilibrio finanziario, si legge in una nota. Aspetti quali la generazione di cassa, la gestione efficiente del capitale circolante e la gestione finanziaria permettono di consolidare in arco piano solidi ratios con un rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA inferiore a 3x enon superiore a 0,75.2029 previsto pari a 106,2 milioni di euro con CAGR '25-'29 pari al 3,6%.Il Gruppo mantiene una forte attenzione agli azionisti prevedendo unmedio in arco piano di oltre 90% del risultato netto di Gruppo."Punto di riferimento nelle forniture e nei servizi, Acinque conferma la propria vocazione ad assumere un ruolo guida nell'ambito della transizione energetica, dell'uso consapevole delle risorse, del contrasto al cambiamento climatico - commenta l'- È una scelta precisa, che appartiene all'identità di una multiutiliy fondata sulla responsabilità sociale d'impresa nei confronti delle comunità locali e dei portatori di interesse. Questo piano è lo strumento attraverso il quale intendiamo proseguire nel nostro percorso verso un sistema energetico che promuove l'utilizzo delle rinnovabili, che ricorre alle leve dell'innovazione e dell'efficientamento, alle competenze e alla capacità di iniziativa, per generare sviluppo e crescita rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini".