MPS, utile nove mesi sale a 1,57 miliardi (+68%)

MPS

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con un. Il risultato netto ammonta a 407 milioni nel solo terzo trimestre (da 827 mln del trimestre precedente).Al 30 settembre 2024 il Gruppo ha realizzatocomplessivi per 3.037 mln di euro, in aumento dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi del terzo trimestre 2024 risultano in leggera flessione rispetto al trimestre precedente (-1,1%) a seguito del calo delle commissioni nette e degli altri ricavi della gestione finanziaria legato alla tipica stagionalità del terzo trimestre, parzialmente compensato dalla crescita del margine di interesse e degli altri proventi e oneri di gestione.Ilè risultato pari a 1.768 mln di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 (+4,7%, pari a +79,9 mln di euro).Le, a 1.092 mln di euro, evidenziano una crescita rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente (+10,7%).Ildel Gruppo è pari a 1.645 mln di euro, in crescita del +13,7% rispetto al 30 settembre 2023 (pari a 1.446 mln di euro). Il contributo del terzo trimestre (pari a 539 mln di euro) risulta in lieve flessione (-2,8%) rispetto al trimestre precedente (pari a 555 mln di euro). Ildel Gruppo al 30 settembre 2024 è pari a 1.339 mln di euro, in crescita del +17,6% rispetto al risultato di 1.139 mln di euro registrato al 30 settembre 2023. Il risultato del terzo trimestre 2024, pari a 442 mln di euro, si pone in leggero calo rispetto al trimestre precedente, pari a 453 mln di euro.Al 30 settembre 2024 idel Gruppo sono risultati pari a 192,9 mld di euro, in flessione di 3,5 mld di euro rispetto al 30 giugno 2024 per il calo della raccolta diretta (-5,3 mld di euro, di cui -2,9 mld di euro relativi a PCT e obbligazioni); in crescita la raccolta indiretta (+1,8 mld di euro).Per quanto riguarda i, al 30 settembre 2024 il CET1 capital ratio fully loaded, si è attestato a 18,3%, pro forma, includendo l’utile di periodo e deducendo dal capitale i dividendi maturati nei primi nove mesi assumendo un pay out ratio del 75% dell’utile ante imposte; il total capital ratio fully loaded è risultato pari a 21,6%Finalizzata la cessione di un pacchetto di NPE con un gross book value pari a circa 300 milioni, i cui effetti economici sono già riflessi nei dati dei nove mesi escludendo il relativo portafoglio, stock dei crediti deteriorati lordi pari a 3,6 miliardi; NPE ratio lordo è al 4,5%, l'NPE ratio netto al 2,4%.La posizione dipresenta un livello di counterbalancing capacity non impegnata pari a circa 31,6 miliardi, inferiore rispetto al 30 giugno 2024 4 (pari a 33,4 mld di euro) e in crescita rispetto al 31 dicembre 2023 (pari a 29,8 mld di euro).