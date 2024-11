SACE e CSN: 2 milioni di dollari per progetti ESG in Brasile

(Teleborsa) -, gruppo assicurativo finanziario Italiano partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e CSN,hanno formalizzato un anel quale CSN si impegna a investireper la realizzazione di progetti ESG in Brasile, in particolare nello Stato di Rio Grande do Sul, particolarmente colpito da forti alluvioni senza precedenti. L'ammontare riguardava un credito vantato da SACE nei confronti di CEEE-G, successivamente acquisito da CSN.Parte integrante dell'è l'impegno a promuovere iniziative ESG concrete a sostegno dei giovani e delle fasce sociali più deboli in Brasile e Rio Grande do Sul, nell'ambito di un percorso condiviso con SACE stessa. CSN invierà una rendicontazione periodica a SACE che verificherà l'effettivo avanzamento dei progetti ESG. I progetti includono iniziative di adattamento e mitigazione per proteggere le aree agricole e costiere; formazione professionale e abilitazione dei giovani e creazione di un'unità di prevenzione delle catastrofi climatiche.Attraverso questa iniziativa a forte impatto per le Comunità,SACE – che presidia il Paese con l'ufficio a Sao Paulo – rafforza la collaborazione con CSN e conferma il proprio supporto al Brasile e all'export italiano grazie anche a un solido track record di operazioni nel Paese.