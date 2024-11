Svas Biosana, ricavi 9 mesi salgono a 85,9 milioni di euro

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso idel 2024 conconsolidati pari a 85,9 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (81,6 milioni). Incrementi rilevanti si sono registrati nelle Business Unit Mark Medical - commercializzazione di dispositivi medici specialistici in Est Europa (+9,8%) e Bormia (+19,6%)."Siamoche Svas Biosana continua a registrare - ha commentato l'- Trimestre dopo trimestre l'azienda ha saputo mantenere un trend positivo confermandosi tra i principali attori del settore sanitario. Il progresso registrato riflette la capacità del Gruppo di adattarsi alle esigenze del mercato in continua evoluzione e l'efficacia della nostra strategia di espansione internazionale. Questi risultati ci inducono a proseguire con determinazione nella direzione intrapresa fiduciosi che il percorso di consolidamento e crescita continuerà anche nel futuro".