4AIM SICAF, chiusa offerta in opzione. AuCap da almeno 3,47 milioni di euro

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel corso delrelativo all'aumento di capitale in opzione sono stati esercitati complessivi 18.380 diritti di opzione per la sottoscrizione di 9.190 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 34% delle Nuove Azioni Ordinarie complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a4AIM ricorda che ha ricevutoper complessivi massimi 3.250.000 euro da parte di attuali azionisti e investitori terzi sia istituzionali che professionali da eseguire mediante rispettivamente l'esercizio dei propri diritti e/o l'acquisto dei relativi diritti di opzione eventualmente disponibili e/o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate.Nell'ambito dell'offerta in opzione da parte dei soggetti che si sono impegnati alla sottoscrizione sono state sottoscritte 7.813 Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 1.250.080 euro. Pertanto l'di euro.Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati 35.674 diritti di opzione (), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 17.837 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 66% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 2.853.920 euro. I Diritti Inoptati saranno offerti da 4AIM su Euronext Growth Milan, per il tramite di, nelle2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.Le azioni che dovessero rimanerepotranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine del