Male il comparto utility in Italia (-2,11%), calo per IREN

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento dell'Ilha chiuso a quota 37.246,1 in ribasso del 2,11%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che avanza a 386, dopo che in principio di giornata era a 384.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,18%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,35% rispetto alla seduta precedente.Performance infelice per, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,09% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,58%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,39% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,29%.