Svas Biosana, TP ICAP Midcap conferma Buy: crescita omogenea

Svas Biosana

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato(aper azione, potenziale upside del 109%) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie.Gli analisti scrivono che, attraverso una, le divisioni italiane hanno preso il posto di quelle focalizzate sui Balcani. La stabilizzazione dei prodotti per l'incontinenza (0,0% rispetto al Q3 2023), unita alla crescita dei "custom pack" e dei prodotti chirurgici specializzati (rispettivamente in aumento del 14,3% e del 10,5% rispetto al Q3 2023), ha prodotto risultati positivi.Complessivamente, i ricavi hanno raggiunto gli 85,9 milioni di euro per i 9M 2024 (+5,3% rispetto ai 9M 2023),iniziato dal gruppo nel primo semestre.