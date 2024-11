Unidata, ricavi stabili a 72 milioni nei 9 mesi. In crescita i margini

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, nei primi nove mesi del 2024 ha registratoper 72,2 milioni di euro, in linea con quelli registrati nello stesso periodo lo scorso anno (quando erano stati 72 milioni). In crescita l'a 19,5 milioni (+11%) con unal 27% (era il 24,3%) e l'EBIT a 1,3 milioni (+9%) con unal 15,7% (14,5%).Gliammontano 8,6 milioni mentre l'cala leggermente a 46,9 milioni rispetto ai 47,9 milioni registrati al 31 dicembre 2023. Il numeroè aumentano del 14% rispetto al 31 dicembre 2023 per un totale di 26.446"I risultati dei primi nove mesi dell’anno evidenziano un buon andamento dei volumi e un miglioramento della marginalità di Gruppo. In particolare, mi preme sottolineare che la scelta strategica di focalizzazione sull’offerta di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende, sta dando i primi frutti e la crescita della marginalità ne è la conferma diretta - ha dichiarato, Presidente e CEO di Unidata - Parallelamente, stiamo continuando ad investire sull’infrastruttura in fibra ottica di proprietà, la migliore tecnologia oggi disponibile, fondamentale per consentirci di offrire connettività ai nostri clienti e partner, anche attraverso le nostre joint venture, Unifiber su tutte".