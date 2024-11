Wall Street poco mossa dopo il record

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, dopo il record registrato la vigilia, ancora sull'entusiasmo per la vittoria di Trump alle presidenziali. Ora gli addetti ai lavori guardano al dato importante che sarà pubblicato in settimana: l'inflazione americana, attesa in rialzo, che sarà letta in chiave Fed, dopo il taglio dei tassi di 25 punti deciso la scorsa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 44.359 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.001 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,1%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,03%).