Dexelance, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Dexelance

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-8%) ilsu(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, confermando la" dopo un terzo trimestre 2024 in deciso miglioramento rispetto ai trends del secondo trimestre e in robusta crescita, sopra le attese.In call il management ha indicato un fatturato coerente con la stima FY ma un EBITDA più prudente, dato un mix di contribuzione dalle varie aziende del gruppo meno favorevole del previsto. Per il 2025, atteso flattish, ma è fiduciosa di continuare a sovraperformare alla luce anche di un order intake robusto e delle iniziative di rafforzamento commerciale e distributivo implementate nell'anno in corso.La società è: discussioni in fase avanzata ma improbabile chiudere un deal per fine anno (atteso nel primo semestre 2025).Equitache tratta con PE adj. 2024-25 di 10,7-9,5x (peers a 13x), EV/EBIT adj. 2024 di 9,7-8,3x (peers a 12x) e FCF yield del 10-11% (peers a 7%), valutazioni a sconto anche rispetto a peers con posizionamento, margini e momentum più deboli.