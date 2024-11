FARO Alternative Investments presenta il suo progetto e punta a 1 miliardo di raccolta al 2026

(Teleborsa) - Si è tenuto a Palazzo Mezzanotte l'incontro con la comunità finanziaria di, il fondo di investimenti alternativi che opera con una piattaforma scalabile attiva a livello globale e strategie di investimento diversificate.Il progetto è nato pernel panorama italiano e internazionale attraverso una"best in class" e complementari, per la gestione dei grandi patrimoni e degli investitori istituzionali italiani ed esteri.di FARO Alternative Investments è fornire una, rispondendo alle esigenze di una gestione patrimoniale strutturata, nel panorama degli investitori istituzionali, privati e family office.Il progetto si basa sufondamentali:attrazione delle. Questo approccio permette di sviluppare strategie di investimento e operare come advisory company con competenze "best in class" nel settore.FARO Alternative Investments ha un, che punta a raggiungere uncon il quale punta a supportare il tessuto imprenditoriale italiano, generando un impatto significativo nei settori chiave dell'economia reale.Questo sarà reso possibile attraverso unache sfrutta le specializzazioni delle Advisory Companies: Orienta Capital Partners (FARO Real Economy), FOREL (FARO Fashion & Luxury Design), FNDX, SM Capital (FARO Innovation) e IRTOP Consulting (FARO Capital Markets, comparto attualmente in fase di onboarding).Il nostro è un progetto ambizioso con un forte potenziale di sviluppo internazionale grazie a un ecosistema capace di aggregare competenze verticali e diversificate in un'unica piattaforma", affermalead advisor di FARO Alternative Investments, aggiungendo che il progetto "nasce dalla volontà di offrire qualcosa di più rispetto ai fondi tradizionali, partendo dall'esperienza dei suoi fondatori nella gestione aziendale".lead advisor di FARO Alternative Investments, sottolinea che "i team di investimento alla guida delle diverse strategie sono selezionati tra i migliori, e ciascuno vanta un track record di successo. Per distinguerci nel mercato ci siamo posti l'obiettivo di creare un fondo che raccolga i migliori gruppi d'investimento, un elemento essenziale per il fundraising".