Gabetti, risultato lordo 9 mesi negativo per 5 milioni di euro dopo modifiche normative

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e full service provider immobiliare italiano, ha comunicato che ial2024 ammontano a 79,5 milioni di euro, in riduzione del 32% rispetto ad euro 117,2 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.A seguito delle maggiori svalutazioni dei crediti su Gabetti Lab e relativi all'attività di segnalazione dei lavori di riqualificazione per effetto della legge 67 del 23 maggio 2024 che ha bloccato la possibilità di sviluppare la maggior parte di tali interventi di riqualificazione, l'è stato pari a -4,2 milioni di euro, rispetto a 4,2 milioni del 30 settembre 2023.Ilè di -5 milioni di euro (già considerate perdite di terzi per 3,9 milioni), rispetto a 1,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente, penalizzato per 2 milioni di euro dalle modifiche normative sulla cessione dei crediti fiscali in ambito riqualificazione."La contrazione dei ricavi ha portato a una diminuzione dell'EBITDA. Nella linea Agency e Corporate Services si registrano in riduzione Gabetti Agency e Patrigest, mentre Abaco è in miglioramento con un EBITDA in crescita del 18% pari a 3 milioni di euro - commenta l'- Rallenta la linea Real Estate Network Services per le modifiche normative che hanno di fatto bloccato l'attività di appaltatore di Gabetti Lab, non ancora compensata dai nuovi business partiti nel terzo trimestre".L'effettivo è pari a 13 milioni di euro, in riduzione del 76% rispetto ai 54,4 milioni di euro dal 31 dicembre 2023.