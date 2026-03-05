Novamarine, Banca Finnat incrementa target price e conferma Hold

Novamarine

(Teleborsa) - Banca Finnat ha alzato aper azione (dai precedenti 6,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, confermando la".Alla luce del preliminare 2025, Banca Finnat hasul consuntivo atteso 2025 eper il periodo 2026–2029. In merito al periodo 25-29, stima ora una crescita media annua dei ricavi di vendita (CAGR 2025-29) del 6,7%, da 32,1 milioni attesi per l'intero 2025 fino a 44,4 milioni di euro per fine 2029. Illo stima ora a 37,5 milioni di euro a consuntivo 2025 (dai 34,7 milioni precedentemente previsti), per giungere 47,7 milioni di euro a fine periodo previsionale, per un CAGR 25–29 pari al 5%.In termini di margine operativo lordo (), questo lo prevede a 7,3 milioni di euro a fine 2025 (7,5 milioni precedentemente stimati) e pari a 13,3 milioni di euro a consuntivo 2029. Il risultato operativo netto () lo stima a 4,7 milioni di euro a fine 2025 (5,4 milioni precedentemente stimati) e a 10,5 milioni di euro nel 2029. L'è atteso a 3 milioni di euro nel 2025, dai 3,6 milioni precedentemente previsti, fino a raggiungere 7,5 milioni di euro nel 2029 (CAGR 2025-29 pari al 19,7%).