Almirall, crescita a doppia cifra fatturato e utile quadruplicato a 46,2 milioni

(Teleborsa) - Almirall
ha annunciato risultati in forte crescita
, grazie anche al successo del farmaco Ebglyss
per la cura dell'eczema e della dermatite atopica. Il prodotto ha triplicato il fatturato sui mercati europei a 110,8 milioni di euro, ma Almirall ha fossato target di vendita di 450 milioni, dunque significa che le vendite devono ancora quadruplicare rispetto ai livelli attuali.
IN generale, nel 2025, Almirall ha realizzato un fatturato di 1,11 miliardi
di euro, in crescita del 12,4
% rispetto ai 985,7 milioni di euro dell'anno precedente. L'EBITDA
è aumentato del 21% a 232,9 milioni
di euro.
L'utile lordo è aumentato dell'11,9% a 713,3 milioni di euro, sebbene il margine lordo sia sceso al 64,4% dal 64,7% dell'anno precedente. L'utile netto ha raggiunto i 46,2 milioni
di euro, più che quadruplicando
rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2024. L'utile netto normalizzato è più che raddoppiato, passando da 25,6 milioni di euro a 52,6 milioni di euro.
Il flusso di cassa operativo
è stato di 174,5 milioni di euro. Gli altri ricavi sono aumentati del 30,6%, passando da 4,9 milioni di euro a 6,4 milioni di euro.Per il 2026
, la società spagnola prevede una crescita del fatturato netto fra il 9% ed il 12%
ed un EBITDA compreso tra 270 e 290 milioni
di euro.