Almirall, crescita a doppia cifra fatturato e utile quadruplicato a 46,2 milioni

Almirall

(Teleborsa) -ha annunciato, grazie anche alper la cura dell'eczema e della dermatite atopica. Il prodotto ha triplicato il fatturato sui mercati europei a 110,8 milioni di euro, ma Almirall ha fossato target di vendita di 450 milioni, dunque significa che le vendite devono ancora quadruplicare rispetto ai livelli attuali.IN generale, nel 2025, Almirall ha realizzato undi euro, in% rispetto ai 985,7 milioni di euro dell'anno precedente.è aumentatodi euro.L'utile lordo è aumentato dell'11,9% a 713,3 milioni di euro, sebbene il margine lordo sia sceso al 64,4% dal 64,7% dell'anno precedente. Ldi euro,rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2024. L'utile netto normalizzato è più che raddoppiato, passando da 25,6 milioni di euro a 52,6 milioni di euro.Ilè stato di 174,5 milioni di euro. Gli altri ricavi sono aumentati del 30,6%, passando da 4,9 milioni di euro a 6,4 milioni di euro., la società spagnola prevede unaed undi euro.