PostNL taglia stime cassa e dividendo. Utile 2025 cala a 21 milioni euro

PostNL

(Teleborsa) -, società di spedizione olandese,e ha avvertito che ilanche nel 2026 (pari a circa -30 milioni), dopo aver già chiuso il 2025 con un flusso di cassa libero negativo per 25 milioni di euro rispetto ad un flusso positivo di 12 milioni dell'anno precedente.La società ha proposto un, in calo rispetto agli 0,07 euro precedenti, pari all'80% dell'utile complessivo normalizzato.PostNL ha chiuso l'esercizio 2025 con undi euro, mentredi euro dai 38 milioni di euro del 2024. La società ha registrato una perdita per azione di 3,2 centesimi di euro, rispetto agli utili di 3,4 centesimi di euro dell'anno precedente.Gli oneri finanziari sono balzati a 47 milioni di euro da 31 milioni di euro, riflettendo un carico di debito che ha spinto l'indebitamento netto rettificato a 501 milioni di euro da 474 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato è sceso a 176 milioni di euro da 202 milioni di euro.