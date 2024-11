LU-VE, EBITDA e generazione di cassa record nei 9 mesi. Ricavi -5,6%

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato che il fatturato prodotti deidell'anno ha registrato un calo del 5,9% (era dell'8,4% alla fine del mese di giugno) con un valore di 432,8 milioni di euro. Al netto del drastico calo (-71,4%) delle vendite nel segmento delle pompe di calore, il fatturato dei prodotti è cresciuto del 2,6% nel periodo (+6,3% nel solo terzo trimestre).L'è stato di 64,1 milioni di euro (14,6% dei ricavi) rispetto a 61,2 milioni (13,2% dei ricavi) dei primi 9 mesi del 2023. Ildel periodo, negativamente influenzato dall'aumento del tax rate, è stato di 26,8 milioni di euro (6,1% dei ricavi), rispetto a 27,2 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2023 (5,9% dei ricavi)."In un contesto di mercati deboli, LU-VE Group raggiunge un. Per la fine del 2024, ci attendiamo una contrazione dei volumi di vendita, ma grazie a tutte le azioni attuate per l'efficientamento dei processi e alla revisione dell'organizzazione a livello globale, saremo in grado di migliorare i livelli di redditività - ha dichiarato l'- In questo scenario, ci attendiamo una crescita del Gruppo nel medio e lungo termine, in linea con la nostra strategia e guidance. Infine, vorrei ringraziare tutte le donne e gli uomini di LU-VE Group per il loro senso di responsabilità e la loro passione. È grazie a questa squadra che guardiamo al futuro con ottimismo".Al 30 settembre 2024, laammonta a 125,8 milioni di euro, con un miglioramento di 41,8 milioni, rispetto alla stessa data del 2023.Ilalla fine del mese di settembre è stato di 172 milioni di euro (+0,6% rispetto al dato della semestrale) con un valore in linea rispetto al mese di settembre del 2023.