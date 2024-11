Piazza Affari positiva con le banche. Borse UE in cauto rialzo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Unipol

Banco BPM

Banca MPS

Iveco

Leonardo

STMicroelectronics

Amplifon

De' Longhi

Digital Value

Juventus

El.En

BFF Bank

Banca Ifis

Brembo

Comer Industries

(Teleborsa) - Si apre all'insegna dellala giornata borsistica nel Vecchio Continente, mentre mantiene una intonazione positiva Piazza Affari, grazie alla. La cautela prevale, in vista di alcuni dati economici chiave come l'inflazione USA, mentre si scontano le prese di profitto che hanno già investito l'Asia ed i Listini americani.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve aumento dell', che sale a 2.607,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,12%.In discesa lo, che retrocede a quota +125 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,64%.passi in avanti per, che segna un incremento dello 0,29%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,37%., con il, che avanza a 33.745 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.884 punti. In frazionale progresso il(+0,58%); senza direzione il(-0,02%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 2,39%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,32%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,27%.avanza del 2,25%, dopo un upgrade di HSBC.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,48%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,77%),(+4,91%),(+3,01%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.