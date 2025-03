Borse europee in calo con timori per dazi USA, su nuovi massimi l'oro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che sta premiando gli asset rifugio come l'oro. A pesare sono le politiche protezionistiche avviate dall'Amministrazione Trump, seguite da molti altri partner commerciali internazionali: sarà fondamentale l'avvio o meno di nuove tariffe a partire dal 2 aprile.Sul fronte macroeconomico, ina febbraio la prima stima della produzione industriale ha sorpreso al rialzo, con un incremento di +2,5% m/m (massimo da quasi un anno) trainato dalla forte domanda derivante dalle anticipazioni di ordini in vista delle tariffe statunitensi su auto e componentistica. Nello stesso mese in, le vendite al dettaglio hanno marginalmente accelerato a +0,8% m/m.Per quanto riguarda le banche centrali,(Governatore della Banca d'Italia) ha detto che "l'aumento dell'incertezza - dovuto soprattutto agli annunci, talora contraddittori, sulle politiche commerciali degli Stati Uniti - impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi ufficiali".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. L'continua gli scambi a 3.122,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,29%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,02%, a 70,07 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +110 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,76%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,85%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,76%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,03% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,99%, continuando la seduta a 40.581 punti. In discesa il(-0,91%); come pure, negativo il(-1,25%).Tra lea grande capitalizzazione, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,98%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,96%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,65%. Composta, che cresce di un modesto +0,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,97%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,95%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,92%.Tra i(+1,43%),(+1,20%),(+0,97%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.scende del 2,64%. Calo deciso per, che segna un -2,49%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,43%.