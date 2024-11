Piovan, utile adjusted 9 mesi sale a 32,7 milioni di euro. Ricavi -1,7%

Piovan

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, ha chiuso idel 2024 conpari a 412,4 milioni di euro, in lieve riduzione (-1,8%) rispetto a 420,2 milioni dei primi nove mesi del 2023. A parità di perimetro - escludendo i ricavi realizzati da NuVu, consolidati a partire dal 1° febbraio 2024 - i ricavi ammonterebbero a 399,6 milioni, in diminuzione del 4,9% rispetto al pari periodo del precedente esercizio.L'ammonta a 55,7 milioni di euro, con un'percentuale sul totale dei ricavi e altri proventi pari al 13,3%, è sostanzialmente allineato rispetto all'Adjusted EBITDA dei primi nove mesi del 2023.L'risulta pari a 34,9 milioni di euro, in aumento rispetto a 32,5 milioni dei primi nove mesi del 2023. L'di periodo ammonta a 32,7 milioni di euro, con un'incidenza percentuale sul Totale dei ricavi e altri proventi pari al 7,8%. Nei primi nove mesi del 2023 tale indicatore sarebbe stato pari a 31,4 milioni di euro, con un'incidenza percentuale sul totale dei ricavi e altri proventi pari al 7,4%.Laconsolidata al 30 settembre 2024 è negativa per 50,5 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto a una posizione finanziaria netta negativa pari a 87,3 milioni al 30 settembre 2023 sia rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari a 57,8 milioni al 31 dicembre 2023, con una generazione di cassa netta pari a 7,3 milioni, nonostante nei primi nove mesi del 2024 siano stati pagati dividendi per circa 13,8 milioni e siano stati fatti investimenti per circa 8,9 milioni.