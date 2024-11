Vivenda Group verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 26 novembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Costituita a Roma nel 2006 come società concessionaria di pubblicità, Vivenda è attiva principalmente nel, ossia nell'installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). La società ha sviluppato come core business quello deidi opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio italiano.Con l', è stata costituita a Dubai, a fine 2023, Vivenda GCC FZE, controllata al 100% dalla Capogruppo. La Capogruppo, dal 2012 è, inoltre, concessionaria ufficiale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione della pubblicità legale e finanziaria su G.U.R.I. e quotidiani nazionali (service line Legal & Financial Advertising), mentre mediante altre società controllate, il Gruppo opera, seppur in misura minore e in via residuale, nella realizzazione e restauro di costruzioni a uso privato nell'ambito di progetti di riqualificazione urbanistica, finalizzati alla vendita nel mercato immobiliare (service line Immobiliare).Al 31 dicembre 2023, il gruppo ha registratoconsolidati pro-forma pari a 26,3 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 un fatturato pari a 6,5 milioni, interamente realizzati sul territorio italiano.Ilè composto da: Luca Giuseppe Maurogiovanni (Presidente); Filippo Cirrincione (Amministratore Delegato); Francesco Bernardi (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione l'è detenuto da FIMI Holding S.r.l. (società riconducibile a Filippo Cirrincione per il 72,31% e Michela Cirrincione per il 27,69%) per il 58,03% e da Luca Giuseppe Maurogiovanni per il 41,97%.Saranno presenti(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di FIMI Holding S.r.l. e Luca Giuseppe Maurogiovanni, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.