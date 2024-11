Wall Street ferma dopo inflazione senza sorprese. In calo rendimenti Treasury

Spotify

(Teleborsa) -, dopo che l'inflazione negli Stati Uniti ha accelerato leggermente come previsto a ottobre, confermando le attese per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve alla sua prossima riunione il mese prossimo. Ieri Neel Kashkari (Minneapolis Fed) ha affermato che solo dati peggiori sull'inflazione potrebbero allontanare un taglio a dicembre.Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro , l'è aumentato del 2,6% su base annua il mese scorso, rispetto al 2,4% di settembre. Su base mensile, è aumentato dello 0,2%, in linea con il ritmo di settembre. La cosiddetta misura "core", che elimina voci più volatili come cibo e carburante, è aumentata del 3,3% su base annua e dello 0,3% su base mensile.Sempre sul fronte macroeconomico, le sono state in leggero aumento la settimana scorsa (dopo un crollo in quella prima), mentre i tassi sui mutui trentennali sono aumentati ancora.Tra lenelle ultime ore,ha registrato una crescita nel terzo trimestre di abbonati e margini di profitto,ha registrato forti ricavi nel terzo trimestre eha aumentato le sue previsioni per l'intero anno per un terzo trimestre consecutivo.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,1% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.989 punti. Sulla parità il(-0,02%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,05%).