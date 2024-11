Borse europee in rialzo. A Milano vola MPS su prospettive consolidamento bancario

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Sul fronte macroeconomico, laè scesa più del previsto a settembre, con la Germania che ha registrato il calo maggiore tra i principali paesi dell'area. Nessuna sorpresa da crescita e occupazione: ildella zona euro è cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, mentre l'è cresciuta dello 0,2% nel trimestre.spicca il, dopo che ieri sera il MEF ha ceduto attraverso un ABB il 15% del capitale dial prezzo di 5,79 euro per azione, a premio del 5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo. L'ABB ha visto la partecipazione di, con una quota del 5% di MPS,, che ha acquisito una quota del 3% (portando la sua partecipazione al 4%), Delfin per un 3,5% e il gruppo Caltagirone per un altro 3,5%. Secondo gli analisti di, l'operazione andrà a costituire un nucleo azionario rilevante in MPS che i) permette di stabilizzare l'azionariato (e la governance) anche in caso di completa uscita da parte dello Stato e ii) apre a prospettive di ulteriore consolidamento nel settore (anche se non necessariamente di breve termine).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,055. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.553,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,55%), raggiunge 68,81 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +123 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,60%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,35%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,07%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,17%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.246 punti. Sale il(+1,11%); con analoga direzione, positivo il(+1,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+12,58%),(+5,85%),(+2,69%) e(+2,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,44%),(+4,49%),(+3,88%) e(+3,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,23%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,06%.