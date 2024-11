EuroGroup Laminations, utile 9 mesi scende a 21,6 milioni di euro. Ricavi +1%

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso idel 2024 conpari a 649,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2023 (in cui erano stati pari a 644,2 milioni). Il risultato è stato guidato dalla solida crescita del segmento EV & Automotive, che ha più che compensato la contrazione del segmento Industrial.L', che esclude i costi non ricorrenti, è stato pari a 82,1 milioni di euro, rispetto a un EBITDA adjusted pari a 83,2 milioni nello stesso periodo del 2023. L'è stato pari a 21,6 milioni di euro, rispetto a 30,5 milioni nello stesso periodo del 2023. Sono aumentati ammortamenti e oneri finanziari."I risultati ottenuti a settembre 2024, con un trend molto positivo in Cina, area strategica per il nostro Gruppo e in cui i ricavi continuano a registrare una crescita a tripla cifra, con una particolare accelerazione osservata nel terzo trimestre di quest'anno - ha commentato l'- Siamo inoltre felici di poter annunciare il closing dell'acquisizione e del controllo di Kumar. Questa operazione prosegue il rafforzamento del posizionamento globale della nostra Business Unit Industrial. Entriamo in un nuovo mercato, quello indiano, caratterizzato da una grande potenzialità di crescita nei prossimi anni che ci consentirà di realizzare sinergie e aumentare la flessibilità produttiva".L'al 30 settembre 2024 è stato pari a 214,3 milioni di euro, rispetto a 110,8 milioni al 31 dicembre 2023, con unadi 1,9x al 30 settembre 2024, rispetto a 1,0x al 31 dicembre 2023.Ildel segmento EV & Automotive si attesta a un valore stimato di 5,6 miliardi, a cui si aggiungono circa 5,1 miliardi in Pipeline al 30 settembre 2024Confermati glinella parte bassa della guidance con Ricavi consolidati pari a circa 900 milioni, EBITDA pari a circa 120 milioni, investimenti netti pari a circa 80 milioni e Capitale circolante netto commerciale pari a circa 200 milioni. Confermati i target di crescita di medio termine, che vedono un CAGR per il periodo 2024-2026 dei Ricavi e dell'EBITDA compreso tra il 24% e 27%.