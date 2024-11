Fiera Milano, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la" sul titolo, dopo un solido set di risultati guidati ancora una volta dal settore fieristico italiano e con il business congressuale che si conferma su livelli record.Alla luce dei risultati 3Q24 e della nuova guidance, gli analisti hannodi fatturato 2024 del 2%, l'EBITDA del 4% e portato la stima di utile netto a 13,4 milioni di euro (da precedente 10,4 milioni di euro). Alzano leggermente anche il DPS 2024 a 0,16 euro per azione (yield del 4%) da 0,14 euro per azione. Hanno invece sostanzialmente confermato per il momento le stime 2025-26."I risultati 3Q e l'ulteriore rialzo della guidance 2024 confermano il solido momentum operativo di Fiera Milano fornendo un buon supporto sulle stime 2025 - si legge nella ricerca - Continuiamo a ritenere che Fiera Milano abbia solidi fondamentali, sia ben gestita e abbia una struttura finanziaria solida (100 milioni di euro di cassa netta al 2025 uguale a 1/3 dell'attuale market cap) che offre ampia flessibilità (anche a livello di remunerazione degli azionisti). Questi".