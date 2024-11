IVS Group, EBITDA 9 mesi sale a 82 milioni di euro. Fatturato +0,8%

IVS Group

(Teleborsa) -, società da poco delistata da Euronext STAR Milan e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha chiuso idel 2024 con unconsolidato pari a 542,9 milioni di euro, +0,8% rispetto ai 538,6 milioni al 30 settembre 2023.L', pari a 82,1 milioni di euro, da circa 78,7 milioni di settembre 2023, in aumento del 4,4%. L'EBITDA Adjusted consolidato è paria 83,4 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto a 81,4 milioni di settembre 2023.L'consolidato è pari a 3,9 milioni di euro. L'Utile Netto Adjusted al netto delle voci considerate non ricorrenti, è pari a 5,3 milioni di euro (prima di Euro 0,2 milioni attribuibili alle minoranze).L'pari a 445,3 milioni di euro (inclusi 57,1 milioni da effetti IFRS16).