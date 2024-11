Mercati europei positivi. Milano in luce con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Piazza Affari, che beneficia anche del, dopo la cessione di una ulteriore quota statale del 15%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. L'è in calo (-1,12%) e si attesta su 2.544,2 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 68,39 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +122 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,62%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%, resta vicino alla parità(+0,04%), e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,77%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.946 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.078 punti.In moderato rialzo il(+0,33%); sulla parità il(+0,07%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 13,96%, in coppia cn, che mostra un forte aumento del 4,44%, dopo l'esito del collocamento di una nuova tranche di azioni da parte del MEF.Tonicche ancheche evidenzia un bel vantaggio del 2,66%, e, con un ampio progresso del 2,17%.La peggiore è, che segna un -1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tentenna, che cede l'1,07%.Tra i(+6,21%),(+1,68%),(+1,64%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,48%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,22%.