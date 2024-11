Mimit, convocati i tavoli Priolo, Versalis e della Chimica

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,nel confermare ilper giovedì 21 novembre, ha inoltre dato indicazione di convocare ilper martedì 3 dicembre e ilper giovedì 5 dicembre. I tavoli – fa sapere il Mimit in una nota – avranno l'obiettivo di salvaguardare e rilanciare l'industria della Chimica italiana, settore strategico per il sistema industriale del Paese.Il– spiega la nota – è stato convocato d'urgenza alla luce delle recenti decisioni del Tribunale del Riesame di Roma in merito all'ordinanza del Tribunale di Siracusa, che hanno di fatto bloccato la prosecuzione delle attività del depuratore IAS S.p.A. (Industria Acqua Siracusana) di Priolo Gargallo, compromettendo le operazioni di aziende di primaria importanza comeUna minaccia che va subito sventata, perché rischia di pregiudicare il lavoro di decine di migliaia di persone e della stessa chimica nazionale.Ilè stato convocato per consentire all'azienda di illustrare in sede istituzionale con tutte le parti sociali il piano industriale che dovrà confermare gli impegni di investimento funzionali alla salvaguardia dei livelli occupazionali e a una presenza più qualificata e sostenibile dell'industria chimica italiana nel mercato europeo e mondiale.Nelinfine, verrà delineata la politica strategica del settore, sia in ambito nazionale che europeo, in linea con le indicazioni del libro verde di politica industriale "Made in Italy 2030" ora sottoposto a consultazione pubblica.