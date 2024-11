Monrif, perdita 9 mesi ridotta a 2,6 milioni di euro. Margine lordo +20%

Monrif

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva in qualità di holding nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, dell'ospitalità e immobiliare, ha chiuso idel 2024 conpari a 101,5 milioni di euro, rispetto a 107,6 milioni dell’analogo periodo del 2023, che includevano per 1,2 milioni i ricavi inerenti la stampa poligrafica di un editore terzo cessata alla fine dell’esercizio 2023 e, per 0,6 milioni, contributi contabilizzati principalmente a ristoro dell’incremento del costo della energia.Ilconsolidato cresce del 20% rispetto al 30 settembre 2023 ed è pari a 9,7 milioni di euro. Ilè pari a 3,2 milioni di euro, con un incremento di 1,3 milioni rispetto a quanto registrato al 30 settembre 2023. Laevidenzia oneri netti per 4,7 milioni di euro, rispetto 5,1 milioni del 30 settembre 2023.Ilevidenzia una perdita consolidata di 2,6 milioni di euro, rispetto la perdita consolidata di 3,9 milioni dei primi nove mesi del 2023.La, calcolata al netto dell’effetto rappresentato dall’IFRS 16, evidenzia un indebitamento di 52,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto il valore di 53,2 milioni del 31 dicembre 2023., gli investimenti si riflettono in una crescita della presenza online del Gruppo Monrif: ad agosto 2024, i siti del Gruppo hanno registrato 17,3 milioni di utenti unici mensili e 149,2 milioni di pagine viste (dati Audicom, al netto delle duplicazioni) - commenta la società - Questi risultati rappresentano un importante passo avanti verso il consolidamento della posizione del Gruppo nel settore digitale e una base solida per proseguire con ulteriori sviluppi tecnologici e contenutistici nei prossimi mesi".