Trevi, nuovi ordini per 450 milioni di euro nei 9 mesi. Guidance confermata

Trevi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha acquisitoper 450,1 milioni di euro (di cui 156,6 milioni di euro acquisiti nel terzo trimestre 2024) nei. Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine settembre 2024 il portafoglio ordini del Gruppo risulta pari a 770 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto a fine settembre 2023 e in aumento del 7% rispetto a fine anno 2023.Nei primi nove mesi del 2024, l'andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano quindiper l'anno 2024.Ladel Gruppo Trevi ammonta a 221,3 milioni di euro (207,7 milioni di euro al 30 giugno 2024).dei principali risultati economici per l'intero esercizio 2024, con ricavi consolidati attesi tra 639 e 665 milioni di euro e EBITDA ricorrente atteso tra 76 e 82 milioni di euro; la posizione finanziaria netta è attesa tra 210 e 225 milioni di euro. Si conferma inoltre, cha anche nel mese di ottobre, l'andamento del business è proseguito con positività ed in linea con le previsioni attese per il 2024.