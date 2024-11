Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che il dati dell'inflazione, risalita al 2,6% in linea con le attese, ha offerto pochi spunti sulle prossime mosse della Fed. Ilche si attesta a 43.958 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 5.985 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,14%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,15%),(+2,48%),(+2,21%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.Tentenna, che cede l'1,43%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+5,42%),(+4,63%),(+3,96%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,02%.scende del 3,32%.Calo deciso per, che segna un -3,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,06%.