Aegon aumenta le previsioni di generazione di capitale

Aegon

(Teleborsa) -, gruppo finanziario e assicurativo olandese, ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con unapari a 336 milioni di euro, prima di spese operative e di funding. Laper l'intero anno 2024 è aumentata a circa 1,2 miliardi di euro, da circa 1,1 miliardi di euro in precedenza.Annunciato unda 150 milioni di euro; completamento previsto nella prima metà del 2025. Il programma include la neutralizzazione delle azioni emesse per i piani di compensazione basati su azioni."Nel terzo trimestre, abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia per far crescere i nostri franchise - ha commentatodi Aegon - Nonostante una certa volatilità nei nostri risultati commerciali, siamo sulla buona strada per realizzare la strategia delineata al nostro Capital Markets Day (CMD) del 2023".Si prevede che ildella strategia di Aegon porterà a una generazione di capitale operativo dalle sue unità di circa 1,2 miliardi di euro e a un free cash flow di circa 800 milioni di euro entro il 2025. Aegon mira ad aumentare il suo dividendo per azione a circa 0,40 euro nel 2025, salvo circostanze impreviste e subordinatamente alle necessarie approvazioni. Si prevede che la leva finanziaria lorda rimarrà a circa 5 miliardi di euro.La società presenterà un aggiornamento sulla sua strategia e sui suoi obiettivi in ??unil 10 dicembre 2025.