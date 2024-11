Enti locali, Mauro (commercialisti): “La priorità dei bilanci è risolvere criticità della riscossione”

(Teleborsa) - "Larappresenta un elemento cruciale, soprattutto considerando le sfide legate alla scarsità di risorse che molte amministrazioni territoriali affrontano. È essenziale analizzare attentamente le criticità, in particolare quelle relative alle entrate, spesso penalizzate dalla storica difficoltà di riscossione. Durante la fase di controllo dello schema di bilancio, il revisore ha il compito di evidenziare tutti gli, poiché è in questo momento che si definisce l'assetto economico futuro dell'ente, con le novità e i dettagli tecnici che ne influenzeranno l'andamento nei prossimi anni".Lo ha dichiarato, nel corso del seminario "Il bilancio 2025/2027 degli enti locali: le principali novità normative", promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, e dalla Fondazione Odcec Napoli, presieduta da Vincenzo Moretta."La prossima programmazione a valere nel triennio 25/27 – ha sottolineato- richiede un potenziamento delle entrate e un contenimento della spesa significativo, anche perché è chiesto agli enti territoriali un contributo in termini di finanza pubblica finalizzato a perseguire il pareggio di bilancio. Di questi vincoli bisogna tenerne conto nella predisposizione delle attività per il prossimo triennio".Sul fronte degli enti locali è intervenuto"Abbiamo la possibilità dallo scorso anno di redigere un bilancio tecnico che parte molto prima, già nel mese di settembre, e se la politica non interviene in maniera decisa c’è il responsabile del servizio finanziario che lo redige. La politica ovviamente può intervenire conma questa procedura consente l’approvazione dei bilanci entro la fine dell’anno corrente e ciò offre grandi vantaggi per gli enti locali con una programmazione pronta per l’inizio del nuovo anno evitando l’esercizio in dodicesimi".Il ruolo della formazione è stato evidenziato da"Questo appuntamento rientra nelledei temi dedicati ai revisori degli enti locali. Un aggravio di incombenze, per chi è costretto ad iscriversi a vari elenchi professionali, con i relativi obblighi formativi. Occorre lavorare auspicando una semplificazione del sistema".Secondo: "Questa disciplina suscita grande entusiasmo tra i giovani, poiché offreconcretamente al miglioramento degli enti pubblici e del Paese. Al tempo stesso, rappresenta un'occasione preziosa per una crescita significativa, sia a livello personale che professionale".