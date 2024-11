It Way, EBITDA primi 9 mesi in contrazione e ricavi in crescita

It Way

(Teleborsa) -ha chiuso i primi 9 mesi del 2024 cona oltre 36 milioni di euro ed un gross margin aumentato sia in valore assoluto (+40%) che come incidenza (a circa il 22%).: l'EBITDA è passato da circa 1 milione di euro dei primi 9 mesi del 2023 ad 817 mila nello stesso periodo del 2024, mentre il(EBIT) passa da 487 mila euro a 98 mila euro.I risultati operativi sono inficiati, come nel primo semestre, dall’che è principalmente legato agli- spiega a società - e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale del 61% (+1.944 mila Euro) e dei collaboratori.passa invece da 639 mila ad uneuro, soprattutto a causa delle perdite su cambi realizzati dalla controllata turca.