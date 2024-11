Biesse, l'assemblea approva buyback fino a massimo 15 milioni

Biesse

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato l’acquisto e la disposizione di azioni propriedi 15 milioni di euro.Gli acquisti di azioni, spiega una nota, potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.L’autorizzazione è stata approvata per un. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie-L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato: l’integrazione dell’art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili; la modifica all’art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; la modifica dell’art. 16 e dell’art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali; la modifica dell’art. 19-ter ai fini dell’introduzione del meccanismo previsto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. white-wash).