Biesse, l'utile 2024 scende a 3,8 milioni. Dividendo di 0,04 euro

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso ilconconsolidati pari a 754,7 milioni di euro (-3,9% rispetto al 2023) edpari a 58,9 milioni di euro (-23,5%), con un'incidenza 7,8% sui ricavi netti consolidati (9,8% nel 2023). L'è pari a 3,8 milioni di euro (-70%), con un'incidenza dello 0,5% sui ricavi netti consolidati, mentre l'ESP è di 0,14 euro.Al 31 dicembre 2024 laè risultata positiva per 24,9 milioni di euro. Considerando gli effetti legati all'applicazione dell'IFRS16, il cui impatto è valutato pari a 29,6 milioni di euro, la Posizione Finanziaria Netta risulta essere, tenuto conto di tale principio contabile, negativa per 4,7 milioni di euro."Ilnel nostro settore di riferimento a seguito di fattori esterni quali il prolungamento di politiche monetarie restrittive che si riflettono sul livello dei tassi di interesse e che solamente di recente stanno registrando segnali di allentamento, che continuano tuttavia a frenare gli investimenti, incentivi governativi legati all'industria 5.0 che stentano a decollare, le tensioni sui dazi annunciati dal governo americano che avranno impatto sulle esportazioni, il perdurare delle forti tensioni geopolitiche, una situazione economica negativa dei principali mercati di riferimento del gruppo, e le interruzione lungo le catene di approvvigionamento del Canale di Suez e del Mar Rosso", ha commentato il"Dal punto di vista del business, ilrispetto a quello di dicembre 2023, attestandosi ad un controvalore di 255 milioni di euro, pur positivamente condizionato dall'acquisizione del gruppo GMM (contro un controvalore al 31 dicembre 2023 di 282 milioni), nel perdurare di un rallentamento generalizzato dell'ingresso ordini che era già iniziato nel 2023 a seguito dell'esaurirsi degli incentivi lanciati durante la pandemia, che hanno portato la domanda di beni strumentali a livelli straordinari soprattutto sul mercato italiano", ha aggiunto."Riteniamo che il", ha sottolineato Sautto.Sarà sottoposto all'assemblea il pagamento di unlordo pari a 0,04 euro per azione, a valere interamente sull'utile dell'esercizio per 1.096.103,72 euro, in coerenza con la prassi che il gruppo Biesse adotta e che prevede la distribuzione di circa il 30% dell'utile netto. La data di stacco sarà il 5 maggio 2025, la record date il 6 maggio 2025 e la valuta di pagamento il 7 maggio 2025. La cedola sarà la n. 19.