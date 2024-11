IDNTT sigla JV con Maurizio Rossi Production per sviluppo "Donnavventura"

IDNTT

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, rende noto di aver siglato un(MRP), proprietario esclusivo del notoDonnavventura, ideato da Maurizio Rossi nel 1989, è tra i più noti format italiani,, in onda sulle principali reti televisive italiane (). Il format mostradi viaggio compiute dache raccontano i più caratteristici paesaggi e beni culturali nel mondo. Il format ha collezionato, oltre 500 partecipanti e raggiunto milioni di spettatori consui primari canali televisivi, nonché formalizzatocon importanti aziende.La JV ha l’obiettivo dida società di produzione televisiva a Media Company, attraverso la valorizzazione del brand, della community (composta da oltre 150.000 candidate registrate), dell’archivio storico (composto da oltre 10.000 ore di registrazione), e la produzione didigitali omnichannelIn ragione della JV e deisul marchio "Donnavventura" di propria titolarità,gestendo la strategia di sviluppo e l’operatività che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: una, con la creazione e monetizzazione di contenuti digitali e la gestione dei canali social e dei contenuti delle selezioni delle partecipanti; una, con lo sviluppo e gestione di nuovi content creator/influencer in tema "viaggi"; un, per la creazione di esperienze di viaggio a marchio DONNAVVENTURA.composto da(di cui 3 nominati da IDNTT e 2 da MRP). L’accordo prevede altresì che, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni, IDNTT ed MRP proseguano nel percorso intrapreso con laavente il medesimo scopo ed oggetto sociale di JV MediaFactory.