Spazio, la rivale europea di Space X raccoglie 160 milioni di dollari per la sua capsula riutilizzabile

(Teleborsa) - Primi passi anche la rivale europea di Space X.(TEC) ha annunciato di aver raccoltoche andranno a finanziare lo sviluppo della capsula progettata per trasportare astronauti e merci alle stazioni spaziali. Tra i principalici sono le società Balderton Capital, veicolo di investimento sostenuto dal governo francese French Tech Souveraineté e il fondo sostenuto dal governo tedesco DeepTech & Climate Fonds.Il prodotto principale di TEC è la. Si tratta di un abitacolo che può essere lanciato da razzi nello spazio trasportando passeggeri e merci. Come i modelli sviluppati da, anche le capsule Nyx sono: una volta sganciato il carico trasportato, può rientrare nell’atmosfera terrestre ed essere utilizzata per la missione successiva." È un grande mercato e cresce di poco più del 10% all’anno perché sempre più nazioni vogliono far volare i propri astronauti e sempre più nazioni vogliono andare sulla Luna", ha dichiarato a Cnbc, fondatrice e CEO di TEC, aggiungendo che esiste una richiesta in aumento di inviare persone e merci nelle stazioni intorno alla terra.Oltre alle capsule Dragon di Space X, questo mercato è al momento rappresentato da altri pochissimi rivali, tra cui la Cina e la Russia che stanno lavorando a progetti simili. Ecco perché TEC rappresenta la speranza europea di competere per i viaggi nello spazio. "Costruiamo questa capacità in Europa in modo che l’Europa possa avere la sua capsula – ha affermato Huby nella stessa intervista all'emittente americana Huby –, anche il mondo ha bisogno di una. Non possiamo scommettere solo su SpaceX".L'azienda al momento sta già lavorando ad unadella capsula. Il lancio è previsto per il prossimo anno mentre la versione finale del modello – che sarà finanziato in parte anche dall'Agenzia spaziale europea – è attesa per il 2028. La Ceo ha fatto sapere di avere ordini per 800 milioni di dollari per l'utilizzo della capsula: tra i contratti firmati anche quelli con Starlab, che sta progettando una nuova stazione spaziale, e Axiom Space. Ma sono tanti i progetti che stanno nascendo nel settore spaziale che potrebbero coinvolgere TEC. Tra questi, sicuramente il più ambizioso è Gateway, cioò la prima stazione spaziale a orbitare attorno alla luna che sta sviluppando la Nasa.