Unidata, sottoscritto accordo con CEBF per acquisto 11,05% di ClioFiber

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha sottoscritto in data odierna un accordo con il fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) per l’acquisizione di una quota di minoranza in ClioFiber, operatore wholesale che si occupa della realizzazione della rete FTTH nelle aree grigie della Regione Puglia.Unidata ha acquistato l’11,05% del capitale sociale di ClioFiber da un operatore locale, per un corrispettivo pari a € 625 mila. ClioFiber sarà, quindi, partecipata per l’11,05% da Unidata e per il restante 88,95% da CEBF.Nell’esecuzione del progetto, Unidata supporterà ClioFiber come partner industriale nella realizzazione della rete FTTH e nello sviluppo del business; CEBF monitorerà l'operazione ed assisterà ClioFiber nel progetto di espansione mettendo a disposizione finanziamenti e l’esperienza maturata attraverso altri investimenti analoghi.