Borsa di Milano in rosso. Male anche le altre borse europee

(Teleborsa) -, appesantita dal settore bancario, che risente di qualchedopo l'exploit die giorni scorsi.Le Borse europee, intanto, risentono delalimentato dalle nuove, che stanno colpendo anche i mercati d'Oltreoceano e condizionando l'andamento deiLieve calo dell', che scende a quota 1,056. L'continua gli scambi a 2.633,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,87%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,73 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%, escende dell'1,15%., con un forte calo per il(-1,89%), che ha toccato 33.120 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi avviata venerdì scorso; profondo rosso per il, che retrocede a 35.247 punti, in netto calo dell'1,83%. In rosso il(-1,09%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-1,12%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Seduta negativa per, che scende del 4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 3,86%.Calo deciso per, che segna un -3,77%.di Milano,(+1,31%),(+1,16%),(+0,82%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,91%.In apnea, che arretra del 4,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,84%.