Fondo Italiano d’Investimento lancia FIS: primo fondo dedicato al secondario

UniCredit

(Teleborsa) -ha concluso con successo laper un valore di, proveniente interamente dagli investitori istituzionali esteri, due dei principali operatori del mercato secondario presenti in Europa.L’operazione, che avverrà attraverso, è dedicata all’. In linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2025, è ladel private equity e rappresenta un contributo significativo ad un settore che in Italia risulta ancora relativamente poco sviluppato e privo di un operatore nazionale.Il Fondo, il primo per dimensione di questo tipo nel Paese,di Fondo Italiano e ne conferma ilall’interno del panorama degli operatori di private capital domestici.Il nuovo Fondo FIS - subordinatamente all’adempimento delle condizioni sospensive previste negli accordi con UniCredit -per un totale commitment di, gestiti da. Il portafoglio conta attualmente già, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento, sottolinea "il sistema degli investitori del private capital ha bisogno di strumenti che garantiscano maggiori opzioni di liquidità. Eravamo convinti che Fondo Italiano dovesse giocare un ruolo di primo piano nello svilupparli proattivamente".