Patrizia lancia primo ELTIF per investitori privati e professionali nel settore infrastrutture

PATRIZIA

(Teleborsa) -, società tedesca attiva negli investimenti in economia reale, ha, rivolto a investitori privati e professionali nel settore delle infrastrutture.L'Unione Europea ha allentato le normative sugli ELTIF nel 2024 (ELTIF 2.0) per ridurre le barriere di ingresso e i costi per gli investitori retail; tale provvedimento ha attirato miliardi di euro in questi veicoli e le infrastrutture si sono rivelate l'asset class più popolare. PATRIZIA Infrastructure Invest viene offerto attraverso le sue unità di Wealth Solutions ed è stato sviluppato, una delle maggiori piattaforme di fondi in Europa. Il veicolo è strutturato come SICAV-SCA lussemburghese "evergreen-term" e classificato come fondo ex articolo 8 secondo la classificazione SFDR dell'UE."Con il nostro primo ELTIF rendiamo accessibile la nostra profonda esperienza nel settore delle infrastrutture agli investitori privati e (semi)professionali attraverso gli intermediari patrimoniali - ha dettodi PATRIZIA - La combinazione di azioni e debito infrastrutturali con un overlay di asset allocation, sostenuta dal nostro comprovato track record, è una soluzione chiave e differenziante. Questa soluzione integra la nostra offerta di fondi e soluzioni su misura per i patrimoni privati".PATRIZIA Infrastructure Invest si concentra sugli investimenti in, garantendo un'ampia diversificazione. Gli asset target sono quelli con flussi di cassa stabili e prevedibili, che impiegano una gestione attiva degli asset e un'asset allocation dinamica, in grado di raggiungere gli obiettivi del Fondo, ovvero un rendimento totale dell'investimento dell'8% e una distribuzione continua superiore al 4%.