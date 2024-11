Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta debole a Wall Street, sui timori di una escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Si è mosso sotto la parità il, che scende a 43.269 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.917 punti. Buona la prestazione del(+0,71%); come pure, leggermente positivo l'(+0,59%).Sul fronte macroeconomico, sono giunti dati negativi a ottobre dal. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un calo del 3,1% dopo la flessione dell'1,9% registrato a settembre, facendo peggio delle attese degli analisti. Anche i permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,6% dopo il -3,1% registrato il mese precedente.La stagione delle trimestrali, nel frattempo volge alla fine: hanno già pubblicato i numeri il 93% delle società e di queste, i tre quarti hanno registrato utili per azione superiori alle attese. A rilasciare i numeri è statache ha battuto le aspettative nel terzo trimestre e rivisto al rialzo la guidance per il 2025.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,22%),(+1,03%) e(+0,66%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,67%),(-0,64%) e(-0,48%).Al top tra i(+3,00%),(+1,43%),(+1,20%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,87%),(+4,87%),(+3,77%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,10%.Scende, con un ribasso del 4,27%.Crolla, con una flessione del 4,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,09 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 6,3 punti; preced. 10,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 217K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,94 Mln unità; preced. 3,84 Mln unità)15:45: PMI composito (preced. 54,1 punti).