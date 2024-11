Target, guidance deludente per l'importante trimestre natalizio

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha chiuso il2024 con(EPS) pari a 1,85 dollari, rispetto ai 2,10 dollari del 2023.Lesono aumentate dello 0,3 percento nel terzo trimestre, riflettendo un calo delle vendite nei negozi comparabili dell'1,9 percento e un aumento delle vendite digitali comparabili del 10,8 percento. I ricavi totali di 25,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre sono stati superiori dell'1,1 percento rispetto all'anno scorso. L'di 1,2 miliardi di dollari è stato inferiore dell'11,2 percento rispetto all'anno scorso."Sono orgoglioso degli sforzi del nostro team per navigare in un ambiente operativo volatile durante il terzo trimestre. Abbiamo visto diversi punti di forza in tutta l'azienda, tra cui un aumento del 2,4 percento del traffico, una crescita di quasi l'11 percento nel canale digitale e una crescita continua nelle categorie bellezza e frequenza. Allo stesso tempo, abbiamoche hanno avuto un impatto sulla nostra performance di bilancio", ha affermato ilPer il quarto trimestre, la societàvendite comparabili approssimativamente stabili ed EPS rettificato di 1,85-2,45 dollari (gli analisti si aspettavano in media un aumento delle vendite dell'1,64% e un utile di 2,66 dollari per azione, secondo dati LSEG), che si traducono in un intervallo di EPS rettificato previsto per l'intero anno di 8,30-8,90 dollari.