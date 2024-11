Deboli i Listini europei. Pesano timori escalation conflitto in Ucraina

Nvidia

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. A preoccupare gli investitori sono ancora le tensioni tra la Russia e l'Occidente, con i timori per un’escalation nucleare del conflitto in Ucraina.Sul fronte societario, si attende la reazione del titolo, a Wall Street, dopo che ha alzato il velo sui conti trimestrali , risultati superiori alle aspettative, ma ha deluso con le previsioni di crescita dei ricavi.Sul versante macroeconomico, c'è attesa per i dati sull', che saranno valutati dallaper le prossime decisioni sul taglio dei tassi di interesse.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Prosegue la corsa delle criptovalute con il Bitcoin che supera i 98mila dollari. Lieve aumento dell', che sale a 2.666,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,04%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,06%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.231 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 35.368 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,31%),(+1,25%),(+1,23%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,27%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.del FTSE MidCap,(+3,47%),(+3,42%),(+1,64%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,09%.