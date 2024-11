El.En., Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

El.En.

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a(da 13,30 euro) e ha confermato ilsul titolo a "".Gli analisti hanno, aumentando le stime per la divisione Medical e riducendo quelle per il business Industrial, che prevedono in ulteriore calo nel 4Q, anche considerando la difficile base di confronto. Le stime sono coerenti con le prospettive aziendali a perimetro costante, ovvero una diminuzione dei ricavi YoY e un miglioramento dell'EBIT rispetto al 2023."Confermiamo la nostra visione positiva sul titolo, rafforzata dai solidi risultati del 3Q trainati dal settore Medical e dall'annuncio della potenziale cessione del business di taglio industriale, che apprezziamo in quanto consentirebbe a El.En. di concentrarsi sul suo business Medical a più alto margine e in più rapida crescita, che genererà circa il 90% del fatturato post-vendita - si legge nella ricerca - Inoltre, la società, il che potrebbe consentire alle fusioni e acquisizioni nel settore medico di migliorare ulteriormente il posizionamento aziendale, gli investimenti in innovazione e potenzialmente una maggiore remunerazione degli azionisti".