First Capital, NAV a 73,1 milioni di euro al 30 settembre. Investititi 2,6 milioni in NextGeo

(Teleborsa) -, holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il2024 ammonta a(di cui euro 2 milioni di pertinenza di terzi), corrispondente a 24,4 euro per azione in circolazione.Nel terzo trimestre 2024, considerando la distribuzione diin denaro per 1,0 milione e l'assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione avvenute nel mese di luglio, il NAV per azione registra un incremento di circa il +2% rispetto all'analogo valore al 30 giugno 2024, grazie all'incremento netto di valore del portafoglio. Tale performance è risultata migliore a quella del FTSE Italia Small Cap, che nello stesso periodo ha evidenziato una flessione del -0,5%.In termini di composizione del portafoglio, laha riguardato l'investimento in, quotata su Euronext Growth Milan. L'operazione è stata realizzata nell'ambito del collocamento per l'IPO, perfezionatosi in data 22 maggio 2024, e tramite acquisti successivi sul mercato, per un ammontare complessivo investito superiore a 2,6 milioni di euro al 30 settembre 2024. Dall'IPO a oggi il titolo ha registrato un incremento di oltre il 20%.Nel prospetto patrimoniale del NAV al 30 settembre 2024, glisono pari a 99,2 milioni di euro, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a 82,4 milioni di euro, daper 15,3 milioni di euro e da altre attività per 1,5 milioni di euro.sono pari a 23,7 milioni di euro e si riferiscono principalmente al prestito obbligazionario convertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%" (17,5 milioni) e ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives S.r.l., il veicolo di investimento del Gruppo che detiene la partecipazione nella collegata(5 milioni di euro).