Giubileo 2025: l'impatto sul mercato immobiliare di Roma

(Teleborsa) - Manca poco più di un mese all'apertura della Porta Santa, prevista per il 24 dicembre 2024, che segnerà l'inizio dell'Anno Santo. Roma si sta preparando a ospitare questo grande evento con oltre 600 progetti previsti dal piano Giubileo 2025. Tuttavia, non è solo la città a trasformarsi:Per capire l'effetto del Giubileo sul settore della compravendita e degli affitti,ha analizzato e pubblicatodei principali distretti romani, confrontandoli con i dati dell'anno scorso e quelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019).Nel corso dell'ultimo anno (dal terzo trimestre 2023 al terzo trimestre 2024), i prezzi delle case in vendita nelle zone più centrali e vicine al Vaticano hanno registrato aumenti significativi. In particolare,, con il prezzo medio che ha raggiunto i 7.099 euro/mq, seguito da Prati (+8,8% con un prezzo medio di 5.802 euro/mq) e Aurelio (+6,7% con 3.712 euro/mq). Altre aree di interesse giubilare,, hanno mostrato incrementi dei prezzi, legati anche alla presenza di basiliche importanti come quella di San Paolo fuori le Mura e San Giovanni in Laterano.In generale,, con una riduzione dello stock di case in vendita. Ad esempio, il Centro ha registrato una diminuzione del -18,5%, Garbatella-Ostiense del -17,7%, e Prati del -11,4%. Rispetto al 2019, i prezzi delle case in queste zone sono aumentati significativamente: Prati (+13,5%), Centro (+11,7%), e Appio Latino (+9,9%).Il mercato deglimostra tendenze diverse rispetto alla compravendita. Nel terzo trimestre del 2024, i canoni di locazione nelle zone centrali e giubilariIn particolare, Aurelio ha visto un incremento del 16,7%, Appio Latino del 14,8%, e Prati del 4,6%. Le zone con i maggiori aumenti in termini assoluti sono Trionfale-Monte Mario (+22,2%) e Gianicolense-La Pisana (+19,9%). Tuttavia, il Centro ha visto una leggera flessione, passando da 25,4 euro/mq nel 2023 a 25 euro/mq nel 2024.Nel confrontoin aree come Trionfale-Monte Mario (+36,8%) e Aurelio (+35,9%). Questo riflette l’aumento della domanda, soprattutto per le locazioni turistiche e gli investimenti nelle zone oggetto di riqualificazione giubilare.